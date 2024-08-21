Haftayı Karagümrük beraberliği ile kapatan Ahlatcı Çorum FK, 1 günlük izinin ardından Bandırmaspor ile oynanacak 3.hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Suat Kaya ve Kasongo katılmazken diğer futbolcular hazır bulundu. Saat 18.00’de gerçekleşen antrenmanda Karagümrük FK karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması ve son bölümde aerobik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Editör: RIFAT KARA