Sungurlu Barajı işinde, dip savak, Batardo dolgusu ve zemin iyileştirme işlemleri tamamlandığı söyleyen Genel Müdür Mehmet Akif Balta, Sungurlu'da yapımı devam eden barajın ilçeye 6,3Hm3/yıl içme suyu sağlayarak 31 bin 720 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini ifade etti.

Genel Müdür Balta, homojen toprak dolgu olarak inşa edilen barajın, maksimum su seviyesinde göl hacmi 70,03 hm, temelden yüksekliği 35,50 metre, kret uzunluğu 870 metre ve toplam 2 milyon 200 bin metreküp dolgu hacmine sahip olacağını kaydetti.

Çorum'da sulama ve içme suyu sağlayacak projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini anlatan Mehmet Akif Balta, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Sungurlu tarım arazilerinin sulama suyu ve içme suyu sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu söyledi.

Editör: İHA AJANS