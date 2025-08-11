Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Çorum Eczacı Odası, afetten etkilenen vatandaşlar için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Deprem nedeniyle yıkılan binanın alt katında bulunan eczanesi ve yakınları enkaz altında kalan, kurtarılan yakınlarından dedesini kaybeden meslektaşlarının acısının derinden paylaşıldığı vurgulandı.

Eczanesini kaybeden ve yakınını yitiren meslektaşlarına hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dileklerini ileten Çorum Eczacı Odası, “Bölge Eczacı Odaları ve Türk Eczacıları Birliği olarak bu zor gününde yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

