Bedesten yanında yer alan ve Geçici Balıkçılar Çarşısı olarak belirlenen alana esnaflar taşınarak tezgahlarını açtılar. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışmaları kapsamında Veli Paşa Hanı karşısında bulunan balıkçılar Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde kendilerine yapılan yeni yerlerinde faaliyetlerine başladı.

ESNAF MEMNUN

Saat Kulesi civarından yeni Geçici Balıkçılar Çarşısı’na taşınma işlemlerini tamamlayan ve faaliyetlerine başlayan balıkçılar yeni yerlerinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Kendilerine ayrılan yerin vatandaşın ulaşabilmesi adına daha kolay olduğunu belirten esnaflar Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR