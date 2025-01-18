Çorum Boğazkale Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları ile Hattuşa’nın ulusal ve global çapta tanıtılmasını hedeflediklerini belirten Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, alanlarında sosyal etki üreten günümüz kadınlarını ağırlayacakları Yeşiltaş Buluşmaları ile hem kadınların sosyal yaşamdaki konumunu konuşmuş hem de tarihte iz bırakmış Türk dünyası kadınlarını anacaklarını kaydetti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kaymakam Yıldız, Puduhepa Yeşiltaş Buluşmaları’nda; bilim, sanat, eğitim, gelişim, sosyal girişim, gastronomi gibi çeşitli konularda sosyal etki üreten çağdaş Türk kadınları bir araya geleceğini bildirdi.

Boğazkale’nin Hitit imparatorluğunun başkenti olan, dünya kültür mirası listesindeki Hattuşa’nun günümüzdeki adı olduğunu hatırlatan Yıldız, Boğazkale’de yer alan ‘Yeşiltaş’ın Hattuşa ile özdeşleşmiş çok önemli bir tarihi sembol olduğunu aktardı.

Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmaları Buluşmaların amacı ve çıkış noktası hakkında açıklama yapan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Puduhepa, yüzyıllar önce coğrafyamızda doğup, dünyanın ilk barış anlaşmasına (Kadeş) mührünü basmış bir Hitit kraliçesi, bir diğer ifadeyle çağına damgasını vurmuş önemli bir kadın lider. Bu nedenle, alanında öncülük üstlenmiş kadın konuşmacıların yer alacağı bu buluşmaları, küresel barışın-toplumsal cinsiyet eşitliğinin-topluluklara liderlikte çeşitliliğin bir sembolü olan Puduhepa’nın liderliğinde yapacağız. Ayrıca, buluşmalarımız vesilesiyle tarihi kadın kahramanlarımızı da anmış olacağız. Hitit Kraliçesi Puduhepa, dünyada ilk ticaret yapan Kraliçe unvanına sahiptir. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması’nı, Krala eşit yetki ve unvanla imzalayan liderdir. Bu anlamda, Hattuşa, kadının toplumsal liderliğinin ve yöneticiliğinin ilk tescillendiği yerdir. Hitit İmparatorluğu’nun milattan önce 17 ile 13’üncü yüzyıllar arasında başkenti olan Hattuşa, Boğazkale’de kurulmuştur. Hattuşa Antik Kenti UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. Yeşiltaş, Hattuşa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasına katkıda bulunmuştur.”

Puduhepa ve Kız Kardeşleri sosyal sorumluluk hareketini başlatan Renan Tan Tavukçuoğlu, Heykeltraş Emel Vardar ve Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmalarının ilk konukları olarak 21 Ocak Salı günü Hattuşa’yı ziyaret edecekler.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Boğazkale Belediyesi ile Çorum İş Kadınları Derneği, Anitta Hotel ve Namsan Grup katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Puduhepa’nın Liderliğinde ‘Yeşiltaş Buluşmaları’ her ayın üçüncü haftası, Boğazkale Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Kaymakam Emine Karataş Yıldız rehberliğinde Hattuşa tarihsel keşfi yapılacak. Tur bitiminde Hititolog Prof. Dr. Aygül Süel’in danışmanlığında bölgenin tarihsel ve kültürel değerleri üzerine konuşulacak. Puduhepa Kadın Kooperatifi’nde yöresel lezzetler servis edilecek. Boğazkale Müzesi’nde, Hitit Üniversitesi Müzik Grubu tarafından verilen mini konserin ardından, buluşmanın anlam ve önemine dair istişarelerde bulunulacak. Her buluşma, o güne veya gündeme özel, Türk dünyasının önemli kadın karakterlerine atfedilecek. Program sonunda, konuklara sembolik Puduhepa Prenses Tacı takdim edilecek.

Editör: HABER MERKEZİ