Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı futbol müsabakalarına engel olmaya devam ediyor. Hafta içi Çorum'da oynanması planlanan U15 ve U18 ligi maçları olumsuz hava şartları nedeni ile ertelenmişti. TFF Amatör Spor İşleri Kurulu, Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor'un yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) 22-23 Şubat tarihleri arasında oynanacak tüm maçları olumsuz hava şartları nedeni ile seyahat esnasında yaşanacak olumsuzluğu göze alarak ileri bir tarihe erteledi.

Bu gelişme üzerine 23 Şubat Pazar günü Mimar Sinanspor ile ASD Eflanispor arasında oynanacak olan BAL 5.Grup 21.hafta maçı daha sonra TFF tarafından açıklanacak tarihe ertelendi.