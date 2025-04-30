Ankara’da yaşayan Çorumlu ressam Bünyamin Balamir’in “52. Sanat Yılı Retrospektif Sergisi” 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara Altındağ’daki Emin Antik Sanat Merkezi’nde açılacak. Sergi 22 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü emekli öğretim üyesi olan Bünyamin Balamir, pek çok ressamın öğretmeni, dolayısıyla “hocaların hocası” olarak da biliniyor ve Çorum adına tüm sanatsal etkinliklere gönüllü olarak katkı sunuyor.