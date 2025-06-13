Baktat Zeytin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sungurlulu hemşehrimiz Ali Baklan, muhabirimize yaptığı açıklamada, artık BAKTAT markasının yeni logosu ile satışlara başladıklarını belirterek, başta Türkiye ve Avrupa’daki marketler ile tüm ülkelerde bayilikler verilmeye başlandığını söyledi. Ali Baklan, BAKTAT’ın yeni logolu ürünlerinin Almanya, Belçika ve Fransa’daki marketlerde satışa sunulduğunu ifade etti.

Tescillenen BAKTAT’ın yeni logosu ile zeytin başta olmak üzere tüm ürün çeşitlerini üretip satacaklarını vurgulayan Ali Baklan, “İnşallah 2025 yılı sonuna kadar Özbekistan Semerkant’ta bir fabrika, bir de Bursa Gemlik’teki eski fabrikayı faaliyete geçirmeyi planlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni logonun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Ali Baklan, “Çok değerli mesai arkadaşlarım, iş ortaklarımız, bizi destekleyen bütün tüketici kardeşlerimiz ve bütün dostlarımız artık BAKTAT markamızın yeni logosu ile satışlarımız başlamıştır. Çocuklarımla birlikte tüm mesai arkadaşlarım adına desteklerinizden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Anka kuşunun bulunduğu yeni logo tüketiciler tarafından çok beğenildi.

Editör: Haber Merkezi