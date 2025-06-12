Çorum’un Sungurlu ilçesinde hasat sezonunun verimli ve kayıpsız geçmesi amacıyla biçerdöver denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından titizlikle yürütülen kontrollerde, üreticilerin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde, dane kayıplarının önlenmesi ve hasadın doğru tekniklerle gerçekleştirilmesi konularına özellikle dikkat ediliyor. Yetkililer, üreticilere de çağrıda bulunarak denetim ekiplerine destek olunmasının sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüm çiftçilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi