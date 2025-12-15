Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazatecilere açıklamalarda bulundu.

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:

"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz.

Personel alımı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin personel alımı yapılacak.

Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.

Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.