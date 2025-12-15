Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde 2,40 prim yapan ve 4.300 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başlıyor. TSİ 08:00 itibarıyla ons fiyatı 4.326,57 dolara yakın seyrediyor.

ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indiriminin gerçekleşmesinin yanı sıra gelecek yıl da 1-2 faiz indirimine yeşil ışık yakılması ve FED’in ayda 40 milyar dolarlık bono alım programı açıklaması, dolar endeksini zayıflatarak kıymetli metallere destek olmuştu.

Cuma günü işlemlerinde ons fiyatı 4.353 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile fiyatlarda gün içi gerileme gözlemlenmişti.

Altın fiyatlarında son durum

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Cuma günü işlemlerinde gram altın fiyatı 5.975 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti.

Spot piyasada 15 Aralık 2025 gram altın fiyatı ise TSİ 08:00 itibarıyla 5.940 TL’den güne başlıyor.

Gözler ABD verilerinde

Altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmelere bakıldığında bu hafta ABD’de açıklanacak 3 kritik veri öne çıkıyor. Salı günü kasım ayı tarı dışı istihdam, perşembe günü kasım enflasyon ve cuma günü de ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi verileri dikkatle takip edilecek.

Türkiye'nin derlediği habere göre, her 3 veri de ABD Merkez Bankasının para politikasını doğrudan ilgilendiriyor. Beklentiler paralelinde ya da daha düşük gelebilecek enflasyon göstergeleri ve güçlü istihdam verilerinin, “daha güvercin FED” öngörülerini öne çıkarabileceği ve kıymetli metallere destek olabileceği ifade ediliyor.

Altında beklentiler

Ons ve gram altın zirve seviyeye yakın görünümünü korurken; Ekonomist Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.320 doların kritik bir direnç olduğunu ve bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması halinde 4.565 dolar direncine doğru ivmelenme isteğinin artabileceğini aktardı.

Tuncay Turşucu, ons fiyatında 4.082 dolar desteğine doğru gerilemeler yaşanması durumunda ise, bunun alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.