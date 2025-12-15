SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında kulislerde seyyanen zam izi olmadığını ve refah payı için de olumlu bir işaret verilmediğini açıkladı.

Karakaş'ın Türkiye gazetesinde yer alan yazısında enflasyon verilerine dayalı emekli maaşı değerlendirmesi şu şekilde:

"Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart.

Kök maaş sorunu olmayanlar için 5 aylık oranlara göre örnek verecek olursak;

-18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye sıçrıyor.

-35.300 TL maaşlı: 39.610 TL'yi garantiliyor.

Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok.

Beş aylık enflasyonla zam oranı şimdilik %11,21. Geriye yalnızca aralık verisi kaldı.

Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir demiştik. Ancak kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını göstermektedir.

Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası. Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya!

Kulislerde seyyanen zam izi yok. Refah payı için de şu an olumlu işaret ulaşmadı.