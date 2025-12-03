Türkiye’de ekonomik sıkıntılar birçok sektörü etkilemeye devam ederken, tavukçuluk alanının güçlü markalarından Barış Tavukçuluk da konkordato talebinde bulundu. Osmaniye merkezli şirketin başvurusu mahkeme tarafından değerlendirilerek geçici mühlet kararı verildi.

MALİYETLER ARTTI

Osmaniye merkezli Barış Tavukçuluk, mali yapısında yaşanan bozulmanın ardından Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato başvurusu gerçekleştirdi.

Mahkeme, yapılan başvuruyu ön incelemeye alarak şirketin ekonomik durumunun yeniden yapılandırılabilmesi amacıyla üç aylık geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı

GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte sürecin düzenli şekilde yürütülmesi için şirkete bir konkordato komiseri de atandı. Komiser, hem işletmenin mali durumunu düzenli şekilde takip edecek hem de konkordato sürecinin şeffaf ve yasal çerçevede ilerlemesini sağlayacak.