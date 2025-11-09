Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası kapsamında Ankara’da yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ailelere fidan dikim sertifikalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde bu yıl 11 Kasım’da başlatılacak Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası hayata geçirildi. Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor. Bu çerçevede Bakan Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş ve Bakan Yumaklı ilk olarak üçüncü bebekleri dünyaya gelen Meryem-Yasin çiftinin bebekleri Asel’i ziyaret ederek, sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu. Daha sonra ilk bebeklerini kucaklarına alan Asiye-Abdulkadir çiftinin bebekleri Meryem ile üçüncü bebekleri dünyaya gelen Şeyma-Emre çiftinin bebekleri Alpay Aslan'ı ziyaret eden bakanlar Göktaş ve Yumaklı bebekleri kucaklarına alarak yakından ilgilendi. Ailelere hayata geçirilen yeni projeyle ilgili bilgi veren Bakan Göktaş ve Bakan Yumaklı, Koşar ailesine Çorum Sungurlu’da, Dinçer ailesine Ankara Yenimahalle’de, Uludağ ailesine Ankara Etimesgut’ta bebekleri adına dikilen fidanların sertifikalarını takdim etti.

"81 İLİMİZDE AİLE ORMANLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında sundukları desteklerle beraber Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni bir projeyi başlattıklarını belirterek, "‘Her Aile 1 Fidan’, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği'ne katkı sunmak amacıyla çok kıymetli bir proje. Doğan her bir bebeğimiz, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Bizler de hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını isme özel takdim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ağacın aileyi temsil ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Fidan çok kıymetli çünkü ağaç oluyor. Ağaç aile demek. Geçmişten geleceğe, topraktan dallarına uzanan, aileyi simgeliyor" dedi.

Göktaş, Aile Yılı, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında özellikle demografik değişim ve dönüşümle beraber yaşlanan nüfusa cevap vermek adına önemli adımlar attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Doğum yardımlarımız, evlenecek çiftlere sunduğumuz desteklerle beraber aileyi korumanın yanında çevre seferberliği ve Yeşil Vatan Seferberliğine destek sunmuş olduk. Bu kapsamda bu yıl içinde 81 ilimizde aile ormanlarını hayata geçireceğiz. Bu kıymetli projeyi bakanımızla beraber yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisine Aile Yılı’na sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

"Bir yılda yaklaşık 1,5 milyon gibi bir fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"

Bakan Yumaklı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiğini anımsattı.

Böyle bir bayramın dünyada sadece Türkiye’de olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Şu anda Avrupa'da biz ağaçlandırmada birinciyiz. Onun daha da ileri götürülmesi adına her geçen yıl bazı kampanyalar yapıyoruz, bazı etkinlikler yapıyoruz. Bu sene de 2025 yılında Milli Ağaçlandırma Bayramı başta olmak üzere bir yıl sürecek bir kampanyalar silsilesi, etkinlikler silsilesi başlattık" dedi.

Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile "her yolcu için yeşil vatana bir fidan" protokolü imzaladıklarını belirterek, 1 yıl boyunca 13 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Bakan Göktaş’ın "Hem yeni doğan bebeklerimiz için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir fidan dikelim" dediğini aktaran Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu hem ülkemizin geleceğe dair umutlarını taze tutmak adına, diri tutmak adına son derece önemli olacak. Hem yeni doğan bebekler için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir yılda yaklaşık 1,5 milyon gibi bir fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Her yıl 550 milyona yakın 500 ile 550 milyonun arasında tohum ve fidanı bizim arkadaşlarımız toprakta buluşturuyorlar. Ülkemizin yüzde 30'u yeşil vatan yani ormanlarla kaplı."

Yumaklı, her yıl 11 Kasım'dan başlayarak bir sonraki yılın 11 Kasım'ına kadar gerek orman yangını veya herhangi bir nedenle etkilenmiş olan alanları tekrar fidanla ve tohumla buluşturduklarının ve buluşturmaya da devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu vesileyle bugün burada yeni doğan üç bebeğimizi ziyaret ettik. Gözümüz gönlümüz açıldı. Ülkemiz adına umutlandık. İnşallah bundan sonraki yaşamlarında o bebeklere ve onlar için diktiğimiz fidanlara sağlıklı uzun ömürler dileyelim. Tabii bütün vatandaşlarımıza da buradan bir çağrıda bulunmuş olalım: 11 Kasım 2025 saat 11'de hatta 11'i 11 geçe belirlenen alanlara ki ‘geleceğenefes.gov.tr’ adresinden bütün alanlar 81 ilde belirlendi, buraları görebilirler vatandaşlarımız. Hepsini alanlara bekliyoruz. 7'den 77'ye bir şölen havasında ülkemizin yeşil vatanına hep birlikte katkıda bulunmuş olalım" diye konuştu.