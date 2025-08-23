Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da inşa edilen Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve depolama iletim hatları şantiyesini ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, inşa edilen tesisin Çorum için önemine dikkat çekti. Suyla ilgili yatırımlara değinen Yumaklı, "Gıda arz güvenliği için her konu son derece önemli ama bir o kadar da bundan sonraki dönemde karşımıza stratejik bir konu olarak gelecek su da önemli. Sadece tarımsal üretim için değil ya da sanayi üretimi için değil, aynı zamanda şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da sağlıklı içme suyuna ulaşması için de elbette gereken yatırımlar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Çünkü bundan sonraki dönemde iklim değişikliği ile birlikte su ve suya dair her şey çok daha önemli olacak. Hatta bu önemi katlanarak devam edecek" dedi.

“35 MİLYAR LİRALIK BİR TESİS YATIRIMI VAR”

Çorum'da 23 yılda yapılan su yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, “35 milyar liralık bir tesis yatırımı var. Çorum'da 135 tesis var. Bugün de Çorum'a yeni bir tesis yatırımı kazandırmanın arefesindeyiz. Çorum Koçhisar Barajı'nın 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve depolara iletim hattını yakından inceledik. Projenin tamamlanma oranı yarıyı geçmiş durumda. Bu sevindirici bir husus. İnşallah 2026 yılı bitmeden biz bu yatırımı Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Maliyeti yaklaşık 1.2 milyar lira. Çorum'un yıllık ihtiyacı 21 milyon metreküplük bir su. Bu tesisle birlikte Koçhisar, Hatap, Yeni Hayat barajlarından toplam 29 milyon metreküplük su gelecek ve bu arıtma tesisine, önceden yapılmış hemen yanındaki arıtma tesisiyle birlikte aktarılmış olacak. Uzun vadeli su sorununu da böylece çözmüş olacak. Sorun yaşamamak adına önemli bir yatırım. Tabii ki Çorum'a yaptıklarımız sadece bu yatırımdan ibaret değil. Halihazırda yatırım programımızda 13 milyar lira maliyetli 97 iş var. Bu yıl 2,5 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Dolayısıyla bu ödeneği bu yatırımların hızlıca tamamlanması için kullanmaya devam ediyoruz. 1.8 milyar lira maliyetli Çorum Obruk Dutludere sulaması ikmali de yüzde 30 bitti. 5 bin 500 hektarlık bir alanı sulayacak. Bizim bütün hedefimiz Haziran 2026'ya kadar bunun yapımını tamamlamak. Yine 297 milyon lira maliyetli Çorum Sungurlu Diği Göleti de yüzde 60 bitti. Yaklaşık 2 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaşan bu yatırım da inşallah bu yıl bitmeden evvel hizmete açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İHA AJANS