Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’ndan bağlantı sağlayan Vali Ali Çalgan’a, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz eşlik etti.

Toplantıda, ülke genelinde güvenlik, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve kamu düzenine ilişkin güncel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili genel değerlendirmelerde bulunarak illerden gelen raporları dinledi.

Vali Çalgan, Çorum’da yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri hakkında bilgi paylaşırken, ilin huzur ve güvenliğini sağlamak adına kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantının verimli geçtiği belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi