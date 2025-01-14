Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah’tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla."