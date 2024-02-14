Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Üstünbaş, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı n Hakan Erol’dan oluşan heyetle Çorum Barosu’nu ziyaret eden Acar, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetimi ile görüştü.



Bakan Yardımcısı Acar’ın ziyaretinde Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk de hazır bulundu. (Haber Merkezi)