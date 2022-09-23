Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’nda terör örgütü mensuplarının üs bölgesine roketli saldırısı sonucu Şehit olan Çorum merkez nüfusuna kayıtlı İs. Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam’ın cenazesi için ilimize gelen Bakan Yardımcısı Dere ve beraberindeki askeri yetkililer 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni gezdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz’in eşlik ettiği ziyarette Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki heyete 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’ndeki Şehit emanetleri ile ilgili bilgi verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

