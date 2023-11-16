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Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu bu sabah Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen bir programa katıldı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü de ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı Coştu’nun diğer programları da belli oldu.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Coştu’nun HİTÜ’deki programın ardından ilk olarak Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret edeceği belirtildi.

Hemşehrimiz Coştu daha sonra ise Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bakanlığı bağlı kurumlardan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü’nü ziyaret edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu daha sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Yağmaksan ve Göbbler Elektrikli Araçlar A.Ş.’yi ziyaret ettikten sonra Duduoğlu Çelik Döküm A.Ş’de sanayicilerle buluşacak. Zekeriya Coştu son olarak ise Sanayi Müdürlüğü, KOSGEB, OKA, DOKA ve TSE yetkilileri ile Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Koordinasyon Toplantısı’na da katılacak.