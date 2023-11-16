Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bakan Uraloğlu, 17 Kasım Cuma günü (yarın) Çorum’da olacak.

AK Parti Çorum İl Başkanlığından verilen bilgiye göre; Bakan Uraloğlu, Çorum’da ilk olarak Çorum – İskilip devlet yolunun açılış törenine katılacak.

Daha sonra Çorum Valiliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu, burada İl Koordinasyon toplantısına katılacak.

Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ettikten sonra Akşemsettin Camii’nde Cuma namazı kılacak.

Uraloğlu, saat 13.15’de Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Çorum’dan ayrılacak.