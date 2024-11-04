Geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı AK Parti ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcıları ve AK Parti Çorum teşkilatından bazı yöneticiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler.

Bu ziyarette Bakan Murat Kurum tarafından Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, İskilip Belediyesi, Bayat Belediyesi, Uğurludağ Belediyesi, Boğazkale Belediyesi, Laçin Belediyesi, Ortaköy Belediyesi ve Düvenci Belediyelerine toplam 412 milyon ödenek çıkarttırıldı.

Milletvekili Kaya, Bakan Kurum tarafından Çorum’a çıkarttırılan ödenek dağılımı ile ilgili şu bilgileri verdi:

ÇORUM İL İDARESİ

“Turizm tesisleri yapım işi için 30 milyon, Bayat ilçesi Kunduzlu grup içme suyu için 9 köye tesis yapımı için 40 milyon, Laçin ilçe merkezi ve Narlı ve Gökçekaya içme suyu arsenik tesisi yapımı için 5 milyon, İl Özel İdaresi’ne araç alımı için 50 milyon, İl Özel İdaresi’ne çöp konteynırı alımı için 3 milyon, İl Özel İdaresi’ne büyük çöp kamyonu alımı için 6 milyon ve İl Özel İdaresi’ne semi teryler aracı alımı için 10 milyon 200 bin.

ÇORUM BELEDİYESİ

Çorum Meydan Projesi yapım işi için 30 milyon, Gazi ve İnönü caddelerinin sokak sağlıklaştırılması için 15 milyon, Sıfır Atık Projesi için 5 milyon, Kültür Yolu Projesi için 10 milyon, Katlı Oto Park Yapım işi için 80 milyon, konteyner yıkama aracı için 7,5 milyon ve Yol Süpürme Aracı alımı için 6 milyon.600 bin.

İSKİLİP BELEDİYESİ

GES Projesi yapım işi için 22 milyon, Büyük Çöp Kamyonu alım işi için 6 milyon, 150 adet çöp konteynerı alım işi için 1 milyon 450 bin, Yol ve Kaldırım İmalat Yapım işi için 5 milyon, Arasta Sokak Sağlıklaştırma işi için 5 milyon.

BAYAT BELEDİYESİ

Cami yanındaki alanları kamulaştırması işi için 3 milyon, 1 adet Kazıcı Yükleyici alımı işi için 4 milyon 500 bin, 100 Adet Çöp Konteynerı alımı işi için 960 bin, Çevre Düzenlemesi Yapım işi için 4 milyon, Alt Yapı işleri için 4 milyon.

UĞURLUDAĞ BELEDİYESİ

Cami yanındaki parselin kamulaştırılması için 3 milyon, büyük çöp kamyonu alımı için 6 milyon, çevre düzenlemesi yapım işi için 3 milyon, 100 adet çöp konteynerı alım işi için 960 bin, yol ve kaldırım yapım işi için 3 milyon.

BOĞAZKALE BELEDİYESİ

Traktör alımı için 1 milyon 350 bin lira, 75 adet çöp konteynere alımı için 720 bin lira, çevre düzenlemesi için 3 milyon, yol ve kaldırım imalat yapım işi için 3 milyon.

LAÇİN BELEDİYESİ

Yol ve kaldırım imalat yapım işi için 2 milyon 500 bin lira, 1 adet kazıcı yükleyici alımı için 4 milyon 500 bin lira, alt yapı yapımı imalatı için 1 milyon 500 bin lira, 50 adet çöp konteyneri alımı için 480 bin lira, kamyon kasası yapım işi için 1 milyon 500 bin lira.

ORTAKÖY BELEDİYESİ

1 adet kazıcı yükleyici alımı için 4 milyon 500 bin lira, çevre düzenlemesi yapımı için 3 milyon lira, 50 adet çöp konteynere alımı için 480 bin lira, alt yapı ve üst yapı imalat yapımı için 8 milyon lira.

DÜVENCİ BELEDİYESİ

Alt yapı imalat yapımı için 1 milyon, çevre düzenlemesi yapım işi için 2 milyon, yol ve kaldırım imalat yapım işi için 2 milyon lira, 50 adet çöp konteyneri alımı için 480 bin lira, kamelya yapım işi için 500 bin lira, belediye binası yapım işi için 2 milyon lira.”

Editör: Haber Merkezi