Bakan Kurum, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yürütülen son çalışmalara değinen Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla faaliyette olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle 300 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini anımsatan Bakan Kurum, "1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımız artık deprem bölgesinde huzur, güven içerisinde oturacak. Bugün itibarıyla konutların yüzde 70'ini tamamlamış olduk." diye konuştu.

Her 3 afetzededen 2'sinin evlerine kavuştuğunu dile getiren Kurum, bu yıl sonuna kadar tüm konutları hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurum, bazı depremzedelerin çadırda kaldığına yönelik iddialara ilişkin, "Bugün deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok." yanıtını verdi.

Depremin ardından 11 ilde yaklaşık 220 bin konteyner kurulduğunu anımsatan Kurum, şu ana kadar 124 bin konteynerin kaldırıldığını, kasım ayı itibarıyla ise deprem bölgesindeki tüm konteynerlerin AFAD koordinasyonunda kaldırılacağını bildirdi.

Antakya'nın depremin en fazla etkilediği şehir merkezlerinden biri olduğunu anlatan Kurum, "Yarın itibarıyla Hatay genelinde 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesindeki yüzde 70'lik oranı Hatay'da da yakalamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Hemen hemen her hafta deprem bölgesine geldiğini, şantiyeleri takip ettiğini aktaran Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirtti.

TOKİ'den ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında kampanyanın detaylarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Bu kapsamda, TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül- 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yüzde 25'lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, kampanyadan satışları geçen yıl haziran sonuna kadar gerçekleştirilen, yine taksitleri en geç 2024 Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan, geri ödemeleri halihazırda devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek ve yaklaşık 110,6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

"HEM BİGADİÇ'TE HEM DE SINDIRGI'DA 520 KONUTUN TOKİ ELİYLE İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Türkiye genelinde orman yangınından etkilenen illerde yapılacak konutların inşa sürecine de değinerek, İzmir'de yangından etkilenen bölgelerde 280 konutun inşa sürecine başlandığını, gelecek günlerde Bilecik ve Karabük'te de yangından yerlerde temel atma sürecine başlayacaklarını söyledi.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, "Önümüzdeki günlerde hem Bigadiç'te hem de Sındırgı'da 520 konutun Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) eliyle inşasına başlayacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, olası bir İstanbul depreminin Türkiye'nin milli güvenlik meselesine dönüşeceğini ifade etti.

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde depremle ilgili tüm talepleri karşılamaya gayret göstereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Bu önemli bir rakam, Tüm Türkiye'de... Diğer taraftan İstanbul'da 903 bin konutun inşası bitirildi ve şu an 208 bin konutun, 39 ilçede, hemen hemen her mahallede inşa faaliyetleri devam ediyor."

Sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20 özel kontenjan

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıl sonu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını açıklayacağını, yeni açıklanacak sosyal konut projesiyle Türkiye'de konut sorunu kalmayacağını, kira fiyatlarının düşeceğini vurguladı.

Aile yılı da olması dolayısıyla sosyal konut projesinde gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayıracaklarını belirten Kurum, "Daha önce 18 yaş üstü-30 yaş altı diye belirlemiştik. Şimdi detayları çalışıyoruz. Yeni evlenmiş gençlerimiz varken bir de evlenmiş fazla çocuk sahibi olanlar var. 3 çocuk ve üzerindeki ailelerimize de özel kontenjan ayıracağız." açıklamasını yaptı.

Kurum, "Neredeyse 1 milyon vatandaşı ilgilendiren bir müjdeyi paylaşmış olalım, önümüzdeki günlerde TOKİ detaylarını açıklayacak. Burada indirim kampanyası yapıyoruz 168 bin konuta ilişkin. Borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz." diye konuştu.

"BELİRLEDİĞİMİZ ALANLARDA DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN SIĞINAK YAPILACAK"

Hali hazırda bir sığınak yönetmeliğinin olduğunu ve bu yönetmeliğin güncelleneceğini aktaran Kurum, söz konusu güncellemeyle bazı yerlere sığınak yapma zorunluluğu geleceğine dikkati çekti.

Bu konuda dünyadaki sığınak yönetmeliklerini incelediklerini anlatan Kurum, "81 ilimizde uygun gördüğümüz alanlarda inşa faaliyetlerini yaparken sığınaklarımızı da yapıyor olacağız. TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda dünya standartlarına uygun şekilde sığınaklarımız yapılacak. Çok işlevsel olacak yani sadece sığınak vazifesi görmeyecek." dedi.

Muhabir: AA AJANS