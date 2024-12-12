Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı beraberinde MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Bakan Kurum ziyaretinde Çorum'daki MHP Belediyelerinin talepleri ile önerilerini ilettiklerini ve Çorum için önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.

Yapılan görüşmelerde çeşitli yatırımlar ve projeler için kararlar alındığını, 4 ilçeye 4 iş makinesi tahsisi, 61 milyon lira hibe desteği, 450 çöp konteyneri, güneş enerji sistemi kurulumu için 80 dönüm arazi tahsisi, eksik kalan parsellerin kamulaştırılması, su altyapısı yenileme projesi için İller Bankası ile hibe ve kredi görüşmelerinin yapıldığını anlatan Çıplak; “Bu yatırımlar, ilçelerimizin daha modern ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından büyük öneme sahiptir. Şehrimize kazandırılan bu projeler, yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama adına önemli adımlar olacaktır” dedi.

Çıplak, bu yatırım ve kazanımlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Çıplak ayrıca Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve İl Başkan Yardımcıları ile birlikte MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakalı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Editör: Haber Merkezi