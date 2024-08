Güreş Ağası Selman Erdoğan ve İş insanı Bayram Bostancı ile birlikte yapılan ziyarette MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye 14 Eylül’de düzenlenecek Pırlanta Pirinç Festivali ve Osmancık Yağlı Güreşleri hakkında bilgiler verildi.

Başkan Ahmet Gelgör, “İlçemizde yaptığımız her çalışmada başta MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere MHP Genel Merkezimizin desteğini her daim yanımızda hissediyoruz. Yüce Allah Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin. Türk dünyasına hizmetleri daim olsun. İnşallah değerli büyüklerimizin desteğiyle Osmancık hiçbir hizmetten mahrum kalmayacak, üretken belediyecilik anlayışıyla her zaman hak ettiği yatırımları alacaktır.” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve beraberindekiler ayrıca Pırlanta Pirinç Festivali ve Osmancık Yağlı Güreşlerine; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'yı da ziyaret ederek davet etti.

Gelgör, “İnşallah MHP Genel Merkezimizin de desteğiyle Osmancık Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacaktır” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ