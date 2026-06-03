MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Arca Çorum FK’nın elde ettiği tarihi başarı hakkında bilgi verilirken, kulübün Süper Lig yolculuğu ve geleceğe yönelik hedefleri de değerlendirildi.

Ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu tarafından, üzerinde “Devlet Bahçeli” yazılı Arca Çorum FK forması MHP Lideri Bahçeli’ye takdim edildi. Bahçeli, Çorum futbolunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.