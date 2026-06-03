Konya’da oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off finalinde İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alacağı para belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’e yükselme gelirler tablosuna göre, Arca Çorum FK’nın kasasına üst lige çıkma ödülü olarak 38 milyon 500 bin lira, Süper Lig katılım bedeli olarak da 132 milyon 200 bin lira olmak üzere toplam 170 milyon 700 bin lira girecek.