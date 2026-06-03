Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’ya 24 Mayıs’ta Esenler Erokspor’la Konya’da oynanan 1.Lig Play-Off final maçıyla ilgili ceza verdi.

Arca Çorum FK’ya taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 220.000 lira para cezası kesen PFDK, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de 4 blokta yer alan taraftarlara maça giriş yasağı koydu. Medaş Büyükşehir Stadı’nın Kuzey Alt Tribün B, C, D ve E bloklarında yer alan taraftarlar “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle yeni sezonun ilk deplasman maçını tribünden izleyemeyecekler.

BOYRAZ’A 75 GÜN!

Öte yandan, maçtan sonra Arca Çorum FK’lı yönetici Mehmet Akif Boyraz da cezaya çarptırıldı. PFDK, müsabakada resmi güvenlik görevlilerine yönelik “hakareti” nedeniyle Mehmet Akif Boyraz’a 75 gün hak mahrumiyeti ve120.000 lira da para cezası verdi.