Bahçelievler Mahallesi'nde Çorum Valiliği, Belediye, Muhtarlık ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek toplantıda, mahalle sakinlerinin sorunları ele alınacak.

Mahallenin ve mahalle sakinlerinin sorunları, geniş çaplı bir toplantı ile ele alınacak. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, yarın (30 Aralık 2024 Pazartesi günü) saat 14.00’de Kız Meslek Lisesi (Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi) konferans salonunda Çorum Valiliği, Muhtarlık ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile “Halk Günü” toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Muhtar Önal, “Toplantıda tüm vatandaşlarımızın şahsi sorunları ile mahallenin sorunları tespit edilerek çözümü için çalışma yapılacaktır. Toplantıya Vali Yardımcımız Muhammed Gürbüz başkanlık edecek ve Belediye Başkanlığı temsilcileri ile ilgili birim müdürleri katılacaktır. Sorunu olan, görüş ve öneri getirmek isteyen tüm sakinlerimizin katılımı büyük önem arz etmektedir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ