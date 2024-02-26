Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak kutsal Ramazan ayı ile ilgili, yoksul ailelerin yardım başvurularının kendilerine gelmeye başladığını belirterek, hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini söyledi.

Çorum’un en büyük mahallelerinden olan Bahçelievler’in kenar semtlerinde binlerce yardıma muhtaç ailenin yaşadığını ifade eden Muhtar Kızıltepe, “Ramazan’da çok sayıda yardım talebi ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla, çok miktarda ramazan paketi veya çekine ihtiyacımız var” dedi.