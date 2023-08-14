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Çorum Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarıyla girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor. Şehrin genelinde olduğu gibi Bahçelievler Mahallesi’nde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Karşıyaka Sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları yapan Çorum Belediyesi ekipleri, konforlu yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Bahçelievler Mahallesi’nin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bahabey Caddesi’nde, Mehmet Akif Ersoy 19’uncu sokakta, İpeklievler 1’inci Cadde, İpeklievler 30’uncu Sokak’ta asfalt yenileme ve Çoraklık bölgesinin tamamında sathi kaplama yapıldı. Bahabey Caddesi’nde 12 bin m3 kazı çalışması yapıldı. Orada da altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt yapılarak konforlu bir ulaşım sağlanacak” dedi.

KARŞIYAKA’YA 1.400 TON ASFALT

Şu an çalışmaların devam ettiği Karşıyaka Sokaklarda 1.400 ton asfalt yenilemesi yapılacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Bahçelievler Mahallesi muhtarlığının bizden talep ettiği çalışmaların yüzde 90’ını yerine getirmiş olduk. Şehrin hemen her noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Durmadan ve yorulmadan çalışarak hemşehrilerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

MUHTARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe de, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kızıltepe “Mahallemizde asfalt seferberliği başlatıldı. Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çoraklı, İpekli Mehmet Akif ve Karşıyaka sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Bahabey Caddesi İsmail Kakaç Çeşmesine kadar olan bölümde altyapı ve üstü yapı çalışmaları yapılıyor. Hangi talepte bulunuyorsam her an telefonlarımıza cevap verip taleplerimizi yerine getirdi için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.