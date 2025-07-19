Çorum Baharspor Kulübü geleneksel yaz kampı başladı. Morsümbül Köyünde yapılan yaz kampının Aşure etkinliğine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Proje Müdürü Ömer Arslan da katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran kampta bulunan sporcularla sohbet etti kampla ilgili bilgiler aldı ve bu tür aktivitelerin çok önemli olduğunu belirterek Baharspor başkanı Hasan Çalışkan’ı tebrik etti. Demirkıran ayrıca İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonasında derece yapan sporcular Sıla Uşak ve Sevcan Efe’yi ayrıca tebrik etti.

Misafirlere Hüseyin Çalışkan ve Sakine Çalışkan tarafından yemek ve aşure ikramında bulundular. Baharspor Başkanı Hasan Çalışkan her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yaz kampının Kars Sarıkamış’ta yapılacak olan minikler ve yıldızlar Türkiye Şampiyonasına hazırlık olarak çok faydalı olduğunu belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürü Demirkıran ve Spor Hizmetleri Müdürü Velidedeoğlu’na teşekkür etti.