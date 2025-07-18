Down Kadın Milli Takımı sporcusu ve Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün gururu Merve Peker, Avrupa şampiyonluğunun ardından memleketi Çorum’da coşkulu bir törenle karşılandı.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen SU-DS Down Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu olan Merve Peker için Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda sporcu, antrenör ve vatandaş katıldı.

Milli sporcuyu alkışlar ve çiçeklerle karşılayan Belediye Başkanı Aşgın, Peker’e altın hediye etti. Başkan Aşgın, yaptığı konuşmada Merve Peker’in daha önceki şampiyonalarda da önemli dereceler elde ettiğini hatırlatarak, “Merve Peker sadece Çorum’un değil, Ay-Yıldızlı formayla ülkemizin de gururu oldu. Kendisiyle ne kadar övünsek az. Merve’yi ve milli takımda ter döken tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum’un spor altyapısı ve yetenekli sporcularıyla pek çok branşta Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, şehrin artık bir spor kenti olarak anıldığını vurguladı. Peker ile masa tenisi maçı da yapan Aşgın, “Çorumlu gençlerimizin her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.