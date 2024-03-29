Alıp sevdiğimi kıra çıkmadan
Nasıl eğleneyim? Nasıl güleyim?
Derelerden duru sular akmadan
Baharın geldiğin nerden bileyim?
***
Zemheri gününün ömrü yetmeden
Sarıçiğdem mor menekşe bitmeden
Çiçekler arıyı sarhoş etmeden
Baharın geldiğin nerden bileyim?
***
Güneş ısıtmadan soğuk toprağı
Yeller ırgamadan yeşil yaprağı
Çiftçi yol etmeden bahçeyi bağı
Baharın geldiğin nerden bileyim?
***
Üzerimden göçmen kuşlar uçmadan
Yaylacılar yaylasına göçmeden
Kuzular meleyip, taylar kaçmadan
Baharın geldiğin nerden bileyim?
***
Gelin dağlar ak tülünü soymadan
Engin ova yeşil fistan giymeden
Kırlar çiçek kokusuna doymadan
Baharın geldiğin nerden bileyim?
***
Aydınlı bahardan esin almadan
Allı turnaların sesin almadan
Her canlı doğadan besin almadan
Baharın geldiğin nerden bileyim?
*****
İSTERİM
Yakalasak uygarlığın çağını
Güçlü kılsak demokrasi bağını
Artık sökmeliyiz kader ağını
Cehaleti yere çalmak isterim
***
Ülkemizi yükseltelim el ele
Çok önem verelim ulusal dile
Bilimde kültürde tapımda bile
Türkçeyi egemen kılmak isterim
***
Eller gider iken yıldıza, Ay’a
Biz neden kalalım geride yaya?
Uygarlık adına sonsuz uzaya
İnsansız uydular salmak isterim
***
Çalışalım alın teri dökerek
Yobazların tepesine çökerek
Hurafeyi kafalardan sökerek
Bilim deryasına dalmak isterim
***
Çalışanlar sendikasız olur mu?
Tok olanlar acın halin bilir mi?
Çalışanın hakkı sözde kalır mı?
Hakkımı uygarca almak isterim
***
Çağdaşlığın deryasına dalalım
İcatlar yapalım buluş bulalım
Mustafa Kemal’den ilham alalım
İlham kaynağımdan dolmak isterim
***
Aydınlı yarını bugünden kurar
Uygarlık koskoca ülkeyi sarar
Her bilgi gelecek kuşağa yarar
Kültürümle miras kalmak isterim
******
EFENDİ
Sana birkaç sorum vardır
Biraz beri bak efendi!
Neden hep bizler yaşarız
Şok üstüne, şok efendi
***
Hep sana varlık barışı
Yersin kırışı kırışı
Şu verdiğin üç kuruşu
Al cebine sok efendi
***
Bak sana söyleyim baştan
Biz kesildik ekmek aştan
Giydiğin kutmu kumaştan
Neden bize yok efendi?
***
İşten güçten geç yatmadın
Kuru yerde hiç yatmadın
Akşamları aç yatmadın
Senin karnın tok efendi
***
Dil, diş sende, damak sende
Davul bizde, çomak sende
Alıp cebe komak sende
Çok aldınız, çok efendi
***
Aydınlı hayata dargın
Sen yaşarsın zevkle sargın
Devran döner elbet birgün
Yaydan çıkar ok efendi