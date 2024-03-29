Alıp sevdiğimi kıra çıkmadan

Nasıl eğleneyim? Nasıl güleyim?

Derelerden duru sular akmadan

Baharın geldiğin nerden bileyim?

                   ***

Zemheri gününün ömrü yetmeden

Sarıçiğdem mor menekşe bitmeden

Çiçekler arıyı sarhoş etmeden

Baharın geldiğin nerden bileyim?

                   ***

Güneş ısıtmadan soğuk toprağı

Yeller ırgamadan yeşil yaprağı

Çiftçi yol etmeden bahçeyi bağı

Baharın geldiğin nerden bileyim?

                   ***

Üzerimden göçmen kuşlar uçmadan

Yaylacılar yaylasına göçmeden

Kuzular meleyip, taylar kaçmadan

Baharın geldiğin nerden bileyim?

                   ***

Gelin dağlar ak tülünü soymadan

Engin ova yeşil fistan giymeden

Kırlar çiçek kokusuna doymadan

Baharın geldiğin nerden bileyim?

                   ***

Aydınlı bahardan esin almadan

Allı turnaların sesin almadan

Her canlı doğadan besin almadan

Baharın geldiğin nerden bileyim?

*****

İSTERİM

Yakalasak uygarlığın çağını

Güçlü kılsak demokrasi bağını

Artık sökmeliyiz kader ağını

Cehaleti yere çalmak isterim

                   ***

Ülkemizi yükseltelim el ele

Çok önem verelim ulusal dile

Bilimde kültürde tapımda bile

Türkçeyi egemen kılmak isterim

                   ***

Eller gider iken yıldıza, Ay’a

Biz neden kalalım geride yaya?

Uygarlık adına sonsuz uzaya

İnsansız uydular salmak isterim

                   ***

Çalışalım alın teri dökerek

Yobazların tepesine çökerek

Hurafeyi kafalardan sökerek

Bilim deryasına dalmak isterim

                   ***

Çalışanlar sendikasız olur mu?

Tok olanlar acın halin bilir mi?

Çalışanın hakkı sözde kalır mı?

Hakkımı uygarca almak isterim

                    ***

Çağdaşlığın deryasına dalalım

İcatlar yapalım buluş bulalım

Mustafa Kemal’den ilham alalım

İlham kaynağımdan dolmak isterim

                   ***

Aydınlı yarını bugünden kurar

Uygarlık koskoca ülkeyi sarar

Her bilgi gelecek kuşağa yarar

Kültürümle miras kalmak isterim

******

EFENDİ

Sana birkaç sorum vardır

Biraz beri bak efendi!

Neden hep bizler yaşarız

Şok üstüne, şok efendi

            ***

Hep sana varlık barışı

Yersin kırışı kırışı

Şu verdiğin üç kuruşu

Al cebine sok efendi

            ***

Bak sana söyleyim baştan

Biz kesildik ekmek aştan

Giydiğin kutmu kumaştan

Neden bize yok efendi?

            ***

İşten güçten geç yatmadın

Kuru yerde hiç yatmadın

Akşamları aç yatmadın

Senin karnın tok efendi

            ***

Dil, diş sende, damak sende

Davul bizde, çomak sende

Alıp cebe komak sende

Çok aldınız, çok efendi

            ***

Aydınlı hayata dargın

Sen yaşarsın zevkle sargın

Devran döner elbet birgün

Yaydan çıkar ok efendi