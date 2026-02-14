Çorum’da düzenlenecek olan “Bağımlılıkla Mücadele Muhtarlar Çalıştayı” öncesinde, farklı illerden gelen muhtarlar Valilik makamında kabul edildi.

Vali Ali Çalgan, çalıştay programına katılmak üzere kente gelen muhtarlarla bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kabulde, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık ile Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı da hazır bulundu.

Vali Çalgan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Yerel düzeyde vatandaşla en yakın temas noktası olan muhtarların sürece katkısının büyük önem taşıdığını belirten Çalgan, mahalle ve köylerde farkındalık oluşturma çalışmalarında muhtarların aktif rol üstlenmesinin etkili sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Çorum’da böyle anlamlı bir çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, programın verimli geçmesi temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay kapsamında bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin ve muhtarların rolü, önleyici çalışmalar, saha deneyimleri ve kurumlar arası iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ