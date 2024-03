Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı, “Toplumda bağımlılığa karşı bilinç geliştirmek, bağımlılık yapan maddelerin bedene ve zihne verdiği zararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Türk milletinin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında büyük emekleri olan Yeşilay’ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplumu ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydeden Vali Dağlı, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Milli ve manevi değerlerle donatılmış; ailesini, ülkesini, milletini seven, sayan ve bu değerlerle yetişen gençlerimiz için Yeşilay'ın değeri her zamankinden daha çok önem kazanmaktadır.

Bağımlılığın her türü, önce kişiyi daha sonra tüm toplumu etkisi altına almakta ve toplumsal bir yaraya dönüşmektedir. Bu sebepten ötürü öncelikle bireylerin, sonrasında toplumun sağlığı ve huzuru için bağımlılığın her türüyle mücadele şarttır. Ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde yetiştirilmiş bir gençlik ve güzel ahlâkla donatılmış bir nesil ülkemiz için iyi bir gelecek demektir.

Toplumu bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılığı önleme mücadelesinde önemli görevler üstlenen Yeşilay’ımızın kuruluşunun 104. yılını, bağımlılıkla mücadelemizde özverili çalışmalarda bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile bu kutlu mücadeleye gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftasını tebrik ediyorum.”

