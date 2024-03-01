Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran’a kadar sürecek olan av yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak.

Amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezasının verileceğinin belirtildiği açıklamada, “Yapılan denetimler esnasında balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı tespit edilirse; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulacaktır” denildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM