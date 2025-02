Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Çorum’da şehit ve gazi dernekleri ile şehit yakınlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yankı Bağcıoğlu, ayrıca Çorum Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerin kabirleri başında dua etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Bağcıoğlu, beraberinde Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Sekreteri Halil Ünal, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ve İl Yöneticisi Ali Özgür'ün katılımı ile Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.

Bağcıoğlu ilk olarak Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, Çorum Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Uğur Beker, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi Başkanı Gürol Matpan ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek görüştü.

Sivil toplum kuruluşlarında şehit aileleri ve gazilerle görüşen Yankı Bağcıoğlu, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak her zaman ve her koşulda şehit ailelerinin, gazilerin yanlarında olduklarını vurguladı. Ziyaretlerin ardından Çorum Şehitliği'ni ziyaret eden Yankı Bağcıoğlu ve beraberindekiler, şehitlerimiz için dua etti.

Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada; “Ziyaretlerimizde parti olarak şehit ve gazilerimizle ilgili verdiğimiz kanun teklifleri ve yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yaptığımız çalışmaları aktardık. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz, uzuvlarını kaybeden Gazilerimiz, günümüzde yiyecek ekmeğe muhtaç hale getirilen dul ve yetimlerimiz baş tacımızdır. Onların refah seviyelerini yükseltmek boynumuzun borcudur. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve şehit ailelerine ne kadar teşekkür etsek, onlar için ne yapsak azdır. Gazilerimizin maaşları, sosyal hakları düzeltilmeli, refah seviyeleri yükseltilmelidir. CHP olarak iktidarımızda Gazilerimizin şanına yakışır düzenlemeleri vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Ayrıca bu vatana yıllarca hizmet ettiği halde açlık sınırında yaşayan emekli astsubayların tazminat sorunun çözümü noktasında attığımız adımları ve çözümlerimizi paylaştık. AKP iktidarı tarafından söz verildiği halde diğer birçok söz gibi yerine getirilmeyen astsubayların tazminat sorunlarının bizim iktidarımızda kesinlikle çözüleceğini ifade ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için şehadet şerbetini içerek canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadesi kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi