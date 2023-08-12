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Şehrimizdeki ulaşım altyapısının güçlenmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde 30 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması hedeflediklerini söyledi. Başkan Aşgın, daha önce Hoyhoy tepeleri ve Barış Kent bölgesinde tamamlanan çalışmaların ardından şimdi de İbrahim Çayırı Bağları'nda çalıştıklarını belirtti. Başkan Aşgın "Burada, ara sokaklar dahil olmak üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hem sathi kaplama hem de sıcak asfaltla ilgili çalışmalarımız birçok farklı noktada devam ediyor" dedi.

Başkan Aşgın, Çorum'un daha modern, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir şehir olması için aşkla çalıştıklarını sözlerine ekledi.