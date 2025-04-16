Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Sigortalı olarak belli bir süre çalışan vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim şartları doğrultusunda emekli oluyor.

SSK VE BAĞ-KUR ARASINDA 2 BİN GÜNLÜK FARK

SSK ve Bağ-Kur'luların prim şartlarında farklılık bulunuyor. Hem kadın hem erkek çalışanların Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için en az 9 bin gün prim ödemesi yapması gerekiyor. Bu süre SSK da ise sigortalılık başlangıcına göre 1.800 - 2.000 gün daha erken oluyor.

SON 7 YIL DETAYI

Bu nedenle birçok Bağ-Kur'lu daha erken emekli olabilmek için SSK'ya geçiş yapmakta. Kişinin emekliliği son 7 yıllık sigortalılık süresinin hangi çatı altında olduğuna göre yapılıyor. Ancak erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yapmak isteyenlere kötü bir haber geldi.

İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili şunları aktardı:

"Emekliliğe son 1.260 gün ve üzeri kala statü değiştirme avantajı artık SGK reformu sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olmayacak. Son 7 yılda yani 1.260 gün Bağ-Kur’dan SSK’ya geçiş imkânından ilk defa 2008/Ekim ayı itibarıyla sigortalı olanlar faydalanamayacaktır. Belirtilen tarihten itibaren hangi statüde olursa olsun sigortalı çalışanların tüm çalışmaları dikkate alınacaktır.

BAĞKURDAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN 25 YIL PRİM DOLDURULMALI

SGK, yapacağı değerlendirme sonunda örneğin; 23 yıl çalışmış olan bir vatandaşın son 7 yılı tamamen SSK kapsamında geçmiş olsa bile diğer tüm çalışmaları Bağ-Kur kapsamında ise SSK’dan değil Bağ-Kur’dan emekli edecektir. Bağ-Kur’dan emekli olabilmesi için ise 25 yıl yani 9000 gün primi doldurmuş olması şartı aranacaktır. SGK reformu sonrası iş hayatına girenler artık emeklilik planlamasını bu şartlara göre yapmalı. Zira son 1260 gün statü değiştirme avantajı bu kişiler için mümkün olmayacaktır."