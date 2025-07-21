Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Birinciliği Bartın'da yapıldı. Antrenörler Bayram Aydın ve Merve Nur Yetişgen önderliğinde Selen Çınar, Aysu Tuana Zor, Beren Korucu, İlayda Şenoğlu, Elif Naz Uzun oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum kız takımı ile Ahmet Selim Turpoğlu, Ahmet Said Topuz, Eymen Çınar ve Sefa Mucur'lu Çorum erkek takımı grup maçlarını başarıyla tamamlayarak yarı final grubuna adını yazdırmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA