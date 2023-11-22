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Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı yurt dışı faaliyet programında yer alan Uluslararası Slovak Youth İnternational U15 Badminton Müsabakaları 24-26 Kasım tarihleri arasında Slovakya’nın Trencin kentinde yapılacak. Çok sayıda sporcunun ter dökeceği müsabakalarda Çorum takımı 5 sporcu ile mücadele edecek. İl Temsilcisi Bayram Aydın’ın antrenör olarak görev yaptığı Çorum takımında Yazı Çarşı Spor Kulübü’nden Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Arda Kaya, Yağmur Elmas Köle ve Ömer Efe Özçalıkuşu, Osmancık Koyunbaba Spor Kulübü’nden ise Eyüp Koçak yer aldı.