Amasya'da düzenlenen Okullararası Küçükler Badminton Grup Birinciliği'nde Çorum temsilcisi Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu final biletini almayı başardı.
Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği 3-5 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapıldı. Grup'ta kritik maçlar oynayan Osmancık temsilcisi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı grubunu ikinci sırada tamamlayarak Bartın'da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ