Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor hafta sonu 33.hafta maçında Çorum’da karşı karşıya geldiler. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan bu kritik karşılaşmaya taraftar yine fazla ilgi göstermedi. Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım’dan alınan bilgilere göre, 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu’nda Şanlıurfaspor maçını loca 265, batı kapalı sağ tribün, batı kapalı sol tribün 99, maraton 2 bin 247, kale arkası 2 bin 131, protokol 11, VİP A-B 1078 ve misafir 132 olmak üzere toplam 6 bin 8 kişinin izlediği belirtildi.

Editör: RIFAT KARA