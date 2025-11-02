Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve 12.haftanın kapanış maçında, yarın akşam İstanbul’da Esenler Erokspor’la karşılaşacak olan Arca Çorum FK’da üzücü bir gelişme yaşandı. Takımın deneyimli golcülerinden Oğulcan Çağlayan’ın babası Yalçın Çağlayan, Cumartesi günü hayatını kaybetti.

TÜM TAKIM ANKARA’DA

Oğulcan Çağlayan acı haberi alır almaz memleketi Ankara’ya giderken, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, bazı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve bazı kulüp çalışanlara da Oğulcan’a destek olmak ve cenaze törenine katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Yalçın Çağlayan’ın cenazesi, ilkindi vakti Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM’A DÖNDÜ İDMANA ÇIKTI

Oğulcan Çağlayan, izinli olmasına rağmen kritik Esenler Erokspor maçı öncesinde Çorum’a dönerek takımla antrenmana çıktı. Deneyimli golcü, Erokspor maçında da görev bekleyecek.

Oğulcan’ın bu davranışı “büyük fedakârlık” olarak değerlendirildi.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan, başta Arca Çorum FK ve Oğulcan’ın önceki takımı Kocaelispor olmak üzere spor Yalçın Çağlayan için başsağlığı mesajları yayınlandı. Futbol camiasından çok sayıda yönetici, teknik adam ve futbolcu Oğulcan Çağlayan’a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın kıymetli babası Yalçın Çağlayan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Oğulcan Çağlayan’a ve değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyor, acılarını en içten duygularımızla paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÇORUM HABER, Yalçın Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.