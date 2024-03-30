Aylin Nazlıaka, Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin halkı eşitleme, güçlendirme, özgürleştirme, toplumu dönüştürme ve halkı yaşatma anlamında beş alanda somut olarak insan hayatına dokunduğunu söyledi.

CHP'li belediyelerin de bu düşünceyle hareket ettiğini dile getiren Nazlıaka, halkın kentlerinin halkla yönetildiğini kaydetti. CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle Çorum Belediyesi’ne İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin destek olacağını anlatan Nazlıaka, tüm belediyelerin dayanışma içinde olacaklarını belirtti.



Aylin Nazlıaka, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yalnızca illerin değil ülkenin kaderini de etkileyeceğini ifade ederek, "31 Mart iktidara 'dur' deme, mesaj verme, sarı kart gösterme günü, ilk genel seçimlerde de kırmızı kart gösterip onları oyun dışına atma günü. Bunu yaparken gençlerimiz, geleceğimiz güvenle bakabilecek." dedi.

CHP'nin 100 yaşında bir çınar olduğunu aktaran Aylin Nazlıaka, “Milletvekilliği dönemimde partimi yurt dışında temsil etme fırsatı buldum. Hangi ülkeye gitsem insanlar Cumhuriyet Halk Partisini biliyordu, tanıyordu, saygı duyuyordu. Bu 100 yıl içinde birçok parti kuruldu, kapandı ama Cumhuriyet Halk Partisi var ki yıllardır dimdik ayakta ve hep öyle kalacak. Sonsuza dek cumhuriyetimizle birlikte yaşayacak” diye konuştu.



Seçim döneminde kırgınlıklar yaşanabildiğine dikkati çeken Nazlıaka, şunları kaydetti: "Aday adayı olmuşsunuzdur ama listede yer alamamışsınızdır, olabilir. Birtakım kırgınlıklar olabilir ama gün, birlik ve beraberlik içinde olma günü. Gün dayanışma içinde olma, yürek yüreğe, omuz omuza mücadele günü. Gün 'ben' değil, 'biz' deme günü. Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz. O yüzden yan yana durmalı ve bu seçimde Çorum'un da ülkemizin de kaderini değiştirenler bizler olmalıyız. Hepimiz bu ülkenin yurt seven insanları olmalıyız."

Aylin Nazlıaka, konuşmasından sonra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Belediye Başkan adayı Çöphüseyinoğlu ile vatandaşları selamladı.