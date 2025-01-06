ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı, iş kadını Aylin Alveren Özen, Aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra yılın son günlerinde çok sayıda ziyaret gerçekleştirerek, 2025 yılına daha yüksek motivasyonla girdi.

Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek sohbet eden Aylin Alveren Özen, Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan Valilik Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak’a da hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Aylin Alveren Özen, yılın son gününde ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve bazı parti yöneticileriyle bir araya geldi.