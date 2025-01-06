Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesi ile ilgili tartışmaların, Çorum’da CHP’nin imajını olumsuz etkilediğini belirten Mehmet Yolyapar, ihale yöntemi konusunda CHP’lilerin itirazının haklı olabileceğini, ancak Çorumluların, yüz yıldır bekledikleri demiryoluna kavuşma dışında hiçbir şeyi düşünmek istemediklerini belirterek, “Ülkemizde tüm büyük yatırımlar benzer yöntemlerle ihale edildiğine göre, sıra Çorum’un asırlık özlemi olan yatırıma gelince mi şeffaf ihale diye ayağa kalkıyoruz?” tepkisinin son derece anlaşılır olduğunu söyledi.

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında bu konudaki soruyu yanıtlayan Mehmet Yolyapar, demiryolu ve havalimanı konularının meslek yaşamı boyunca takipçisi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“1980’li yıllarda, yani Özal döneminde, hemşehrimiz İhsan Pekel Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı idi. Seçim döneminde Bakanlık da yapan ve Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekli olan rahmetli İhsan Abi, yük taşımacılığı amaçlı Çankırı-Çorum-Amasya-Samsun demiryolu hattının etüt-projesinin tamamlanmasını sağladı. Ardından bu hattın inşaatı da yatırım programına girdi, ama ödeneksizlikten geri çıktı. Sonraki aşamada ise güzergâh doğru bir şekilde Delice-Sungurlu-Çorum-Merzifon-Samsun şeklinde belirlendi.”

“Etüt-projesi yapılan hızlı tren hattının 2024 yılında ihale edileceği müjdesi verildiği zaman, pek inanamamıştık, ama yılın son günü de olsa ihale yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın ihale yöntemine ilişkin eleştirileri ve konuyu yargıya taşıyacağını açıklaması ise, doğrusu Çorum’da şok etkisi yarattı. Hele de bazı gazetecilerin, bu hattın Ankara-Çorum-Samsun hattı olduğunu bilmeyip veya gözardı edip küçümseyici tavırlar içine girmeleri, beni de, hemşehrilerimi de haklı olarak çok öfkelendirdi.”

“Benzer bir olayı, Ağustos 2022’de Sungurlu’ya barut fabrikası yatırımına başlanacağı zaman yaşamıştık. Yine bir kısım CHP’liler, Sungurlu’yu savunma sanayi merkezi haline getirecek bu büyük yatırıma, Sungurlu OSB’nin imar çalışmalarındaki, sonradan tamamlanabilecek bazı eksikleri gerekçe göstererek karşı çıkmışlardı. O günlerde, Çorum’dan geçerken kısa bir mola veren dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na durumu iletmiş, kendisinin ‘CHP’nin her zaman yatırımlardan ve sanayileşmeden yana olduğu’ yolundaki beyanatını alarak olumsuz havayı dağıtmıştım.”

“Çorum’un yüz yıllık özlemi hızlı trene karşı çıkılıyormuş gibi bir görüntü yaratılması, Çorum’da CHP’nin üzerine, yıllarca silemeyeceği bir olumsuzluğun yapışması sonucunu doğurur. İhale yöntemine tepkisini dile getiren CHP yöneticilerinden, ‘bölgenin bu büyük yatırımı hak ettiği’ şeklinde yürek serinleten bir söz de duymadık. Bölge halkının hassasiyetlerini neden dikkate almıyorlar? CHP Çorum’da, üzerine düşen bu gölgeyi kaç yılda temizleyebilecek? Bunu, 1972’den beri CHP üyesi bir Çorumlu olarak söylüyorum.”

Mehmet Yolyapar’ın programdaki diğer değerlendirmelerini yarın vereceğiz.