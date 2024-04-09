Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayına ilişkin “Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları”nı açıkladı. Buna göre, Mart’ta aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 11,43, TÜFE ile de yüzde 11,57 ile külçe altında oldu.

Yİ-ÜFE ile, yatırım araçlarından dolar yüzde 0,72 ve avro 1,42 getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,04, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ile yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise dolar % 0,84 ve Euro 1,55 getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) % 0,36, DİBS yüzde 4,92, BIST 100 endeksi yüzde 4,34 ile kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile yüzde 9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 11,32, TÜFE ile ise yüzde 13,99 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 19,47, TÜFE ile yüzde 11,69 ise yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 16, TÜFE ile ise yüzde 21,47 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 32,98, TÜFE ile ise yüzde 19,54 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile BIST 100 endeksinde yüzde 15,14, Euro yüzde 12,91 ve dolar yüzde 11,24 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 24,46 ve DİBS yüzde 49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile BIST 100 endeksi yüzde 3,50, Euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına getiri sağlarken, dolar yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,09 ve DİBS yüzde 54,50 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.

Editör: Haber Merkezi