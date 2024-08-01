Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Aykut Emre Yakut, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği İstanbul’un 2.Lig temsilcilerinden Arnavutköy Belediye ile sözleşme yeniledi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilk yarısını Esenler Erokspor’da geçirirken, 8 resmi karşılaşmada 163 dakika süre aldı. Ara transfer döneminde Arnavutköy’e transfer olan deneyimli futbolcu, 12 karşılaşmada 1146 dakika sahada kalıp 2 gol attı.
Aykut Emre, 2016-2017 Sezonunda, Ahlatcı Çorum FK formasını 26 resmi maçta giymiş ve 2.373 dakika sahada kalmıştı. Bu maçlarda 2 gol atan Aykut Emre, 5 sarı kart görmüştü.
Editör: Haber Merkezi